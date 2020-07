Famiglia: Bond (Fi), 'con mio emendamento rafforzato assegno unico'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Il mio emendamento inserito nella proposta di legge sull’assegno unico è una vittoria universale che servirà a potenziare l’assegno unico per quelle madri che hanno meno di ventitré anni e che si trovano da sole a gestire la crescita di un bimbo.

Un atto doveroso per rendere protette queste fasce deboli alla stregua di coloro che hanno disabili in famiglia. Diamo così un segnale di fiducia e di speranza per il futuro alle giovani coppie che si trovano ad affrontare una nascita inaspettata, quando ancora le condizioni economiche non lo consentirebbero". Lo afferma Dario Bond, deputato di Forza Italia.