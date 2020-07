Famiglia: Menga (M5S), 'con assegno unico nuova linfa a Stato sociale'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Con la proposta di legge delega al governo approvata alla Camera diamo nuova linfa allo Stato sociale, rafforzando le misure a sostegno delle famiglie con figli a carico attraverso un assegno unico e universale. Stato sociale che negli anni, purtroppo, ha perso diversi pezzi e i risultati, tutt’altro che positivi, li vediamo oggi.

Non è un caso se l’esperienza della genitorialità sembra diventare una prospettiva di vita sempre più fonte di preoccupazione e di incertezza, e per questo motivo rimandata, se non addirittura evitata”. Lo afferma Rosa Menga, deputata del Movimento 5 Stelle componente della commissione Affari sociali.