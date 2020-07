Migranti: Maraventano (Lega), 'bloccato traghetto passeggeri per far salire i tunisini'

Palermo, 22 lug. (Adnkronos) – "Hanno bloccato il traghetto passeggeri che stava facendo rotta per Porto Empedocle per fare salire un gruppo di migranti tunisini e trasferirli sulla terraferma. E su quella nave oltre ai passeggeri ci sono anche derrate alimentari che devono arrivare in tempo utile a Porto Empedocle".

E' la denuncia dell'ex senatrice Angela Maraventano (Lega). "Bisogna mettere davanti alle coste di Lampedusa la nave quarantena Zazà, come era stato fatto a Pozzallo e Porto Empedocle – dice – perché Lampedusa non può sopportare tutto il peso dei migranti".