Milano 22 lug. (Adnkronos) – Un donna di 82 anni è finita sotto un treno a lunga percorrenza in Stazione Centrale a Milano e per l'urto avrebbe subito un'amputazione al braccio e alla gamba destra. L'anziana è stata portata in codice rosso all'ospedale Niguarda e la Polfer sta indagando sulla dinamica dell'incidente.

Non è chiaro se si sia trattato di questo o di un tentato suicidio. Il treno non sarebbe un Frecciarossa.