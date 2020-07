Minori: Fiorini (Fi), 'commissione inchiesta sia subito operativa'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “L’istituzione della Commissione d’inchiesta sul sistema degli affidi, da me fortemente voluta, avendo presentato una proposta di legge, abbinata a quella approvata oggi, finalizzata a svolgere indagini sulle attività connesse alle comunità e agli istituti che accolgono minori in affido, è la risposta a quei minori e a quelle famiglie che hanno subito inaccettabili soprusi e prevaricazioni; è una risposta a chi voleva liquidare come un semplice ‘raffreddore’ quanto avvenuto in Val d’Enza.

Adesso mi auguro che i tempi con i quali si riuscirà a costituire e rendere operativa questa Commissione siano brevissimi: deve essere subito operativa”. Lo afferma la deputata emiliana di Forza Italia Benedetta Fiorini.