Ue: Laforgia, 'occasione irripetibile da non gettare al vento'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – "L’Europa batte un colpo. Il governo italiano ha fatto la sua parte. Un grazie va al presidente Conte. Per la tenacia. E per aver rappresentato l’Italia intera. Adesso quei soldi vanno convogliati in un’idea di Paese.

Non buttiamo al vento questa occasione irripetibile". Lo afferma il senatore di Leu Francesco Laforgia.