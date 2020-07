Ue: Renzi, 'fregatura per nazionalisti, Europa batte un colpo'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – "Il senatore Salvini ha detto che è una fregatura grossa come una casa: sono d'accordo con lui. E' oggettivamente una fregatura grossa come una casa: per l'amico di Salvini Wilders, per Alternative für Deutschland, per Marine Le Pen, per i nazionalisti di tutta Europa, per chi scommetteva sul fallimento per l'Europa.

Oggi l'Europa batte un colpo, altro che fregatura". Lo ha affermato Matteo Renzi, intervenendo al Senato dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Questo accordo la riempie e ci riempie di responsabilità -ha proseguito il leader di Iv rivolgendosi al premier- perchè non abbiamo più alibi, nessuno potrà invocare il nemico come causa del fallimento. Adesso la partita sta nelle nostre mani, nel bene e nel male, perchè o facciamo scelte coraggiose o saremo anche noi portate voi dall'onda di ritorno dalle aspettative che abbiamo creato".