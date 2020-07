Governo: Fico, 'dopo decisioni Ue penso andrà avanti'

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – "In politica le sorprese ci possono sempre essere", ma "con l'arrivo di ingenti finanziamenti" dal'Europa, credo che questo Parlamento e questo governo vogliano provare a fare il meglio possibile. Quindi credo che sarà questo governo e questo Parlamento a cercare di utilizzare al meglio per il bene comune e di tutti i cittadini questi fondi, quindi non credo che ci saranno tutte queste sorprese" rispetto alla durata dell'esecutivo.

Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, durante la cerimonia del Ventaglio.