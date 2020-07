Ue: Fico, 'fondamentale ruolo Parlamento, atto indirizzo per utilizzo fondi e progetti' (3)

(Adnkronos) – "Credo che il risultato raggiunto dall'Italia con l'approvazione del Recovery fund sia un momento di svolta. Adesso -ha puntualizzato Fico- come Paese (questo spesso ci è mancato) dobbiamo avere la capacità di progettare, di saper spendere fino in fondo i fondi, di avere una visione di ciò che il Paese dovrà essere da qui a vent'anni.

Non credo che ci possa essere un Paese che non guardi al proprio ecosistema, che non attui una politica energetica che vada verso le energie rinnovabili e l'abbandono delle fonti fossili".

"Abbiamo davanti a noi una sfida epocale e dobbiamo saperla cogliere, il governo da parte sua e il Parlamento dall'altra parte. Credo che il Parlamento debba dare assolutamente un atto di indirizzo, e ci potrebbe essere anche un voto, che dica come spendere questi fondi, su quali priorità, sia a monte che a valle nell'approvazione dei vari provvedimenti.

Sono convinto che il Parlamento abbia un ruolo centrale, di dire quali priorità di spesa attuare".

"Quindi -ha concluso Fico- troveremo gli strumenti migliori per far sì che ci sia un atto di indirizzo importante da dare al governo per poi presentare i progetti in Europa entro il 15 ottobre. E' un momento storico da non perdere, ci giochiamo il futuro dell'Italia per i prossimi vent'anni, a seconda della capacità di tutta la nostra politica e dirigenziale italiana.

Siamo ad un bivio: un'Italia che può crescere, florida, che avrà ancora più rispetto in Europa e nel mondo o un'Italia che avrà solamente un debito, perchè non ha saputo sfruttare questa grande opportunità".