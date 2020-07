Milano, 24 lug. (Adnkronos) – In Lombardia non si sono registrati morti per coronavirus nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo bollettino della Regione. I posti occupati in terapia intensiva rimangono stabili a 17, mentre crescono i ricoverati meno gravi: sono cinque in più rispetto a ieri e portano il totale a 144.

In un giorno sono invece 235 i guariti dal virus e i dimessi dagli ospedali.