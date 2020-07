Cybersecurity, accordo strategico tra Corvallis e l’americana GrammaTech

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – Accordo strategico tra Corvallis e l’americana GrammaTech. L'accordo si muove nel settore della cybersecurity, campo in cui opera Juliasoft, società del Gruppo Corvallis, che ha chiuso un importante accordo con l’americana GrammaTech, società leader mondiale nel settore delle soluzioni Sast (Static application security testing), ovvero quelle applicazioni software che aiutano a garantire che il codice scritto faccia quello per il quale è stato creato, mantenendo i dati sempre sicuri.

"L’agreement – dice Matteo Del Sole, Ceo di JuliaSoft – oltre all’integrazione di Julia in CodeSonar, che continua così ad essere una piattaforma proprietaria unica ed esclusiva a livello mondiale, prevede anche un team di esperti Corvallis, coordinato dal Sw Engineering Thomas Scudiero, ad esclusivo supporto di GrammaTech nell’evoluzione tecnologica dei prodotti". "Questo -spiega il Ceo- consentirà ai clienti di eseguire analisi statiche di codice C, C++, Java e C # e di sviluppare applicazioni sicure più rapidamente".

L’accordo prevede inoltre che Corvallis diventi partner strategico per la commercializzazione ed erogazione dei servizi altamente specializzati legati alla piattaforma CodeSonar, rafforzando l’offerta di cyber security del Gruppo.

"CodeSonar è utilizzata da alcune delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza nel mondo, tra cui le forze armate statunitensi, la Nasa, i produttori automobilistici, aerospaziali, industriali e del settore dell’healthcare, per proteggere le loro applicazioni da difetti e vulnerabilità" afferma Vince Arneja, Chief Product Officer presso GrammaTech.

"L’acquisizione della soluzione Julia permetterà una rapida espansione nonché differenziazione del mercato di riferimento di CodeSonar, ampliando così la portata della piattaforma nonché la profondità delle verifiche indipendentemente che siano riferite all’analisi del codice, alla qualità del software, alla sicurezza o alla conformità con gli standard attuali" conclude il partner americano.