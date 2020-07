Maltempo: allagamenti in tutta la Lombardia, a Milano 90 mm pioggia accumulata

Milano, 24 lug. (Adnkronos) – Danni e allagamenti per il maltempo nelle ultime dodici in tutta la Lombardia dopo il violento temporale di questa mattina, che si è protratto con acquazzoni e grandine fino alle 14. La situazione è in miglioramento e la Regione fa sapere che a Milano, dove il Seveso è esondato, sono caduti in 12 ore più di 90 mm di pioggia accumulata.

"La piena del Seveso è stata ad ogni modo scolmata pienamente dal Canale scolmatore di Nord Ovest, potenziato dal 2017, che ha attutito gli effetti di questo evento e riportato a condizioni di sicurezza il corso d'acqua a valle dell'opera", spiega Regione Lombardia. ll livello idrometrico del fiume Lambro si mantiene intorno alla soglia di moderata criticità. I Comandi dei Vigili del fuoco delle province interessate dal maltempo – oltre a Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Lecco-segnalano numerosi interventi per alberi abbattuti, tetti scoperchiati e allagamenti diffusi.

A Milano, al momento, si registrano solo alcuni sottopassaggi allagati in particolare in zona Negrotto-Rubicone.