Maltempo: Sala, 'in settimana partiti lavori per risolvere questione Seveso'

Milano, 24 lug. (Adnkronos) – "Dopo anni di stallo questa settimana sono partiti i lavori per la vasca di Bresso. Opera che si conferma, oggi più che mai, fondamentale per risolvere la decennale questione Seveso". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, su Facebook, a proposito dell'allagamento della città per l'esondazione del fiume, l'ennesima dopo la bomba d'acqua che si è scatenata stamane sulla Lombardia.