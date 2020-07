Scuola: Ronzulli, 'a settembre servono insegnanti in classe'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Il ministro Azzolina non può continuare a dire tutto e il contrario di tutto. Fino all’altro ieri ipotizzava di mettere in cattedra i precari non laureati e oggi invece torna a bomba sull’idea di effettuare dei concorsi.

A parte il fatto che questi docenti, benché precari, insegnano da anni e la loro esperienza si è dimostrata indispensabile per colmare carenze di organico anche imponenti, la scuola a settembre deve assolutamente ripartire a pieno regime e non è possibile attendere i tempi di un concorso. Perché tra un mese e mezzo le scuole finalmente riaprano servono gli insegnanti in classe; dovrebbe essere l’abc per un ministro dell’Istruzione”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Fi al Senato.