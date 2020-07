Banco Bpm: al via comitato Esg, presieduto da Castagna (2)

(Adnkronos) – La struttura 'Sostenibilità' eredita parte delle attività già svolte da tempo in banca: responsabile sarà Liana Mazzarella, manager con una solida esperienza all’interno del Gruppo in ambito pianificazione, controllo di gestione e da diversi anni a capo del team di responsabilità sociale d’impresa della banca.

I principali compiti del Comitato Esg riguardano il posizionamento della banca rispetto al tema della sostenibilità e dei 17 goals dell’Onu e la promozione di iniziative strategiche in questo ambito, in coerenza con quanto definito dal piano industriale. Il Comitato avvierà inoltre il coordinamento delle funzioni coinvolte nei progetti e avrà il presidio di tutti gli argomenti cruciali come, ad esempio, il cambiamento climatico e la diversity.