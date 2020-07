Calcio: sindaco Palermo incontra Mirri, oggi Giunta per rilascio concessione stadio

Palermo, 27 lug. (Adnkronos) – La concessione dello stadio Renzo Barbera al Palermo football club è stato al centro di un incontro avvenuto questa mattina a Villa Niscemi tra il sindaco Leoluca Orlando ed il presidente del club Dario Mirri e l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola.

Presente anche il capo di gabinetto, Sergio Pollicita. Il sindaco ha annunciato di aver convocato per le ore 13.15 la Giunta comunale per prendere atto della delibera approvata nei giorni scorsi dal Consiglio comunale e dare corso agli adempimenti conseguenti al fine di pervenire entro oggi al rilascio della lettera al club di viale del Fante che consente l’uso dell’impianto e l'iscrizione al campionato di serie C