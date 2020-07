Camera: domani presentazione Rapporto legislazione

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – Domani, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si terrà –in diretta webtv- la presentazione del Rapporto sulla legislazione 2019-2020. Il Rapporto contiene un’analisi della legislazione nazionale, regionale, dell’Unione europea e di alcuni Stati europei fino ai mesi dell’emergenza Coronavirus.

Alla presentazione prenderanno parte Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei deputati; Maura Tomasi, presidente del Comitato per la legislazione; Stefano Ceccanti, vicepresidente del Comitato per la legislazione; Paolo Russo, componente del Comitato per la legislazione; Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Friuli– Venezia Giulia, Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

Interveranno anche, con un videomessaggio, Gustavo Matos Expósito, presidente del Parlamento des Las Islas Canarias (Spagna) e presidente della Calre (Conferenza delle Assemblee legislative delle regioni dell’Ue); Klaus Schlie, presidente del Landtag dello Schleswig Holstein (Germania); e Karl Freller, vicepresidente del Landtag della Baviera (Germania).