Centrodestra: Laboccetta, 'preservare assolutamente unità'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – "L'unita' del centrodestra va preservata assolutamente. Sia per governare le Regioni dove la coalizione verrà prossimamente premiata, ma soprattutto per affrontare al meglio le future elezioni politiche. Gli elettori di Salvini, Meloni e Berlusconi chiedono unità nella chiarezza.

Il popolo italiano ha sempre bocciato le manovre di palazzo. Chi ha orecchie per intender intenda…." Lo afferma in una nota Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli, presidente Polo Sud.