Fase 3 Savino (Fi), 'da costituzionalisti no a proroga stato emergenza'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Anche i costituzionalisti bocciano la proroga dello stato di emergenza, che al momento risulta ingiustificata se non addirittura illegittima. Qualora dovessero verificarsi le condizioni per lo stato di emergenza, condizioni che tutti dovrebbero sperare che non si ripetano, allora il governo provvederà alle opportune deliberazioni del caso, ma non si può agire preventivamente alimentando un clima di paura e di incertezza".

Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia.

"Infine, tanto più il governo invoca l’emergenza, quindi l’eccezionalità della fase storica, tanto più allora -conclude- è indispensabile che tutto il Parlamento, e non solo la maggioranza, sia investito delle decisioni cruciali riguardanti il futuro dell’Italia”.