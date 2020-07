Lombardia: Centemero, 'su camici inchiesta paradossale, Lega osservato speciale'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – "Mi sembra paradossale che qualcuno sia sotto indagine per aver donato dei camici. E' evidente che la normativa sugli appalti sia da rivedere, altrimenti si rischia di far allontanare anche le migliori professionalità dalla pubblica amministrazione.

Per il resto, conosco Fontana, è persona di specchiata onestà che punta ai risultati migliori per i cittadini che amministra". Lo dice Giulio Centemero, tesoriere della Lega, in un'intervista a 'La Verità'.

"Tutta la Lega -aggiunge- è oggetto di attenzioni speciali, e chi gestisce il denaro lo è ancora di più. Dopo di che, il rischio è che vi siano vittime innocenti di un'attenzione mediatica superficiale, che mescola e confonde dati, persone, numeri e anche creando concatenazioni che non esistono".