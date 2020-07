Coronavirus: a Bergamo e a Milano gran parte nuovi casi

Milano, 28 lug. (Adnkronos) – E' in provincia di Milano il maggior numero di nuovi casi di Covid19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Sono 21, di cui 16 in città.

A Bergamo, subito dopo, sono 19, a Brescia e Pavia tre.

Sono quattro i positivi nel varesotto. Niente contagi a Como, Lecco, Mantova e Monza. Uno a Cremona, Lodi, Sondrio.