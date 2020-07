Coronavirus: Mattarella-Steinmeier, 'Italia e Germania sempre vicine' (2)

(Adnkronos) – "Desideriamo ringraziarvi oggi, personalmente, per l’opera di comprensione reciproca e di incontro svolta da decenni a favore delle rispettive comunità in Italia e in Germania -scrivono ancora Mattarella e Steinmeier-e soprattutto per l’impressionante impegno profuso per le vostre cittadine e i vostri cittadini durante la pandemia".

"Voi ogni giorno date un contributo decisivo contro un virus che non conosce confini. Le città e i Comuni in Italia e in Germania hanno riorganizzato il lavoro comunale in pochi giorni e sviluppato ulteriori soluzioni per aiutare le persone durante la crisi. Comuni in tutta Italia hanno, ad esempio, avviato progetti di solidarietà per sostenere soprattutto le cittadine e i cittadini più anziani, dal trasporto dal medico all’approvvigionamento con generi alimentari".

"Molte città tedesche -ricordano poi i due Capi di Stato- hanno offerto possibilità di terapia per i pazienti italiani malati di Covid-19; 44 pazienti della Lombardia in condizioni gravi sono stati trasportati in ospedali di tutto il territorio federale con un ponte aereo unico nel suo genere. Pochi giorni fa, gli ultimi pazienti guariti hanno fatto ritorno a casa".