Migranti: sindaca Porto Empedocle (M5S), 'siamo esasperati, intervenga Conte' (2)

(Adnkronos) – Ida Carmina spiega poi che "si potrebbero fare ponti aerei, ad esempio", e ricorda: "Nel 1997, quando c'era quando c'era Prodi Presidente del Consiglio mi ricordo che si disposero i blocchi navali. Perché non si dispongono controlli analoghi adesso nel Canale di Sicilia? E nel recente passato, quando Lampedusa era sovraccarica i mezzi militari non si fermavano a Porto Empedocle ".

E avverte: "Così non si può continuare" perché "la gente pensa che sia colpa nostra, noi subiamo tutti i giorni". Ma la sua maggiore preoccupazione è che "stasera arriveranno altri duecento migranti nella stessa tensostruttura da cui ieri sono scappati in 120, assurdo". "Mi chiedo quale sia il senso di tutto questo – dice – Io sto cercando di interloquire con il governo. Voglio parlare con il premier Conte". "Non dimentichiamo che c'è stato anche un problema di carattere sanitario, che è molto grave", dice.