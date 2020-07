Banca Mediolanum, nel primo semestre utile netto in calo a 150,5 mln

Milano, 29 lug. (Adnkronos) – Banca Mediolanum chiude il primo semestre dell'anno con un utile netto di 150,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 171,3 milioni dello stesso periodo del 2019, essenzialmente per effetto del forte calo dei mercati nel primo trimestre a causa della crisi sanitaria.

Il gruppo registra una tenuta del margine operativo, pari a 193,2 milioni contro i 196,2 milioni dello scorso anno, e la crescita del margine di contribuzione, passato da 512,3 milioni a 518,6 milioni, principalmente per il contributo della raccolta in risparmio gestito.

Il Common Equity Tier 1 Ratio al 30 giugno si attesta al 19,3%, confermandosi uno dei più alti tra i gruppi bancari italiani.

Il cda della banca ha poi preso atto del provvedimento di Banca d’Italia che raccomanda a tutte le banche di astenersi fino al primo gennaio 2021 dal pagare dividendi relativi agli esercizi 2019 e 2020. Il gruppo ha quindi deciso che non procederà al pagamento del saldo del dividendo 2019 con conseguente passaggio dell'importo a riserva disponibile.

Il totale delle masse gestite e amministrate di Banca Mediolanum ha raggiunto 85,4 miliardi, in aumento del 6% rispetto al 30 giugno 2019 e dell’1% rispetto alla fine del 2019, per il parziale recupero dei mercati nel secondo trimestre e al positivo contributo della raccolta netta.

La raccolta netta totale è stata positiva per 5 miliardi, mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto 2,08 miliardi, in forte crescita rispetto allo scorso anno. Positivo è stato inoltre l’impatto della promozione sui conti di deposito sviluppata nel primo trimestre.

Gli impieghi alla clientela retail del gruppo si attestano a 11,09 miliardi milioni, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre l’incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale crediti in Italia è pari allo 0,64%.

I crediti erogati nel corso del semestre ammontano a 1, 36 miliardi, l’8% in più rispetto all’anno precedente. I premi assicurativi delle polizze protezione, inoltre, hanno raggiunto 59,6 milioni nel semestre, con la nuova produzione delle polizze non legate al credito in crescita del 110% rispetto al 2019. Il numero di family banker si attesta a 5.316 ed è di 1,49 milioni il totale dei clienti alla fine di giugno.