Omofobia: Zan, 'terminato esame in commissione, legge civiltà più vicina'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – Alle due della scorsa notte, dopo ore e ore di ostruzionismo, la commissione Giustizia della Camera ha terminato l’esame degli emendamenti al ddl contro l’omotransfobia e la misoginia, approvando di fatto il testo. Testo che, è bene sottolinearlo, mantiene tutti i contenuti e tutta l’efficacia di quello unificato presentato alcune settimane fa, segnale di grande coesione della maggioranza attorno a questo provvedimento, nonostante le resistenze fortissime delle opposizioni".

Lo afferma il relatore del testo Alessandro Zan, deputato del Pd.

"Grazie alle colleghe e ai colleghi di maggioranza della commissione -aggiunge- che questa notte hanno difeso il testo in modo convinto e risoluto, e anche ad alcuni colleghi dell’opposizione per il contributo costruttivo. Lunedì 3 agosto il testo arriverà finalmente in Aula. Oggi, questa legge di civiltà, attesa da quasi trent’anni, è un po' più vicina".