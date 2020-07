Airbnb, al via campagna #SenzaPensieri per promuovere l’ospitalità in regola

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – Conto alla rovescia per le partenze di agosto nel segno della villeggiatura. Secondo i dati di Airbnb, le prenotazioni degli italiani sono cresciute significativamente rispetto al 2019, e restano in ripresa degli arrivi dai paesi limitrofi.

Con numerosi ospiti che si accingono a utilizzare Airbnb per la prima volta, l’azienda lancia #SenzaPensieri – L'accoglienza responsabile alla portata di tutti, una campagna che attraverso il sito web dedicato mette a disposizione un set di strumenti per host, guest, vicinato e autorità, per rendere più semplice l’ospitalità nel rispetto delle regole.