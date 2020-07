Open arms: Berlusconi, 'uso politico giustizia arma sinistra, metodo usato contro di me'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – Sulla vicenda Open arms "ancora una volta l'uso politico della giustizia è l'arma con la quale la sinistra vuole liberarsi dagli avversari". Lo dice Silvio Berlusconi, in un'intervista a News Mediaset trasmessa da "Studio aperto'. "E' lo stesso metodo -ricorda il leader di Forza Italia- che hanno usato con me, con 96 processi e 3.636 udienze".

"Naturalmente Forza Italia non può che essere contraria a questi metodi, non solo per lealtà verso un alleato, ma anche e soprattutto perchè sono metodi assolutamente inaccettabili in una vera democrazia".