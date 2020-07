Open arms: fonti Lega, contestati a Salvini 6 giorni per no sbarco, meno di Ocean Viking

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – I giorni contestati all’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini per il mancato sbarco sono quelli dal 14 al 20 agosto 2019. Un periodo più breve, per esempio, di quello atteso dalla Ocean Viking per ottenere il via libera dal Viminale guidato da Luciana Lamorgese: 11 giorni nell’ottobre 2019.

E' quanto rilevano fonti della Lega.