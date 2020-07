Titoli Stato: netto calo rendimenti in aste Btp a 5 e 10 anni**

Roma, 30 lug. -(Adnkronos) – Rendimenti in netto calo nelle aste odierne di Btp a 5 e 10 anni: nella prima il Tesoro ha collocato 2,75 miliardi in titoli in scadenza a luglio 2025 a fronte di richieste per 4,44 miliardi.

Rispetto all'ultima asta del 30 giugno scorso il rendimento medio è sceso di 22 punti allo 0,46%. Ancora più forte (-24 punti all'1,04%) il calo registrato nell'asta di Btp decennali: collocati 3,25 miliardi in scadenza a dicembre 2030 con una domanda pari a 4,49 miliardi. Nell'asta odierna il Tesoro ha anche collocato 1,25 miliardi di CCTeu a 7 anni, in scadenza ad aprile 2025, con un rendimento dello 0,72%.