Fase 3: 'Revolution', palestre Virgin Active aprono all'abbonamento digitale (2)

(Adnkronos) – Per questo, lo studio di registrazione Revolution di via Durini a Milano non chiude mai. Regia, produzione, luci, fotografia, e soprattutto i migliori Live Trainer che con il loro carisma rendono l’esperienza di allenamento unica, assicurando tecnica, performance e qualità dei workout, sempre unita alla sfera emozionale che comprende aspetti motivazionali, ritmo e musica.

"Oggi, con 38 club in tutta Italia, Revolution e una multidisciplinarietà nel dna, Virgin Active si avvia a diventare una Netflix del fitness, leader nel suo settore grazie anche al costante dialogo con i suoi appassionati e all’incessante ricerca dell’innovazione, con il risultato di una sempr'Lo e maggiore personalizzazione delle offerte", dicono da Virgin Active.