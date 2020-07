Open Arms: Salvini, 'al giudice dirò ho difeso l'Italia, Renzi non cambia mie giornate'

Milano, 31 lug. (Adnkronos) – "Renzi non mi cambia le giornate, cambia idea tre volte al giorno: prima diceva processo ingiusto e poi vota per il processo, ha detto che Bonafede non era il ministro della Giustizia e ha votato a suo favore, ritiene che la Azzolina non sia adeguata al suo ruolo e poi la difende.

Sapevo come sarebbe andata a finire perché è un voto politico, se avessi voluto una vita tranquilla avrei fatto un altro mestiere". Così il leader della Lega, Matteo Salvini interviene telefonicamente alla trasmissione tv 'Aria pulita' all'indomani del voto del Senato che dice sì alla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Open Arms.

"Ho fatto il ministro dell'Interno promettendo agli italiani che avrei fatto di tutto per combattere la mafia, la droga, l'immigrazione clandestina", dice il segretario del Carroccio che ricorda come nel mese di luglio dello scorso anno ci sono stati "mille sbarchi, nel mese di luglio di quest'anno abbiamo superato quota 6 mila".

Nell'aula del processo "dirò signor giudice, ho difeso l'Italia e gli italiani, mi deve condannare per questo mi condanni, sono la persona più tranquilla del mondo", conclude Salvini.