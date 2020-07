Strage Bologna, Feltri All'Adnkronos: "Mambro e Fioravanti non c'entrano"

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – La del 2 agosto 1980 “non è mai stata chiarita”. Lo afferma all’AdnKronos il direttore di Libero Vittorio Feltri che aggiunge: “Non credo che c’entrino Francesca Mambro e Valerio Fioravanti. Non mi persuade questa interpretazione della vicenda.

Non credo neanche che avessero la forza per organizzare una cosa simile. Non gli si può addossare la colpa della strage di Bologna che esigeva evidentemente un’organizzazione diversa”.

La strage di Bologna, aggiunge Feltri, “me la ricordo bene, lavoravo al Corriere della Sera, agli interni e al politico. Quando arrivò la notizia subito scattò l’allarme che pervase tutto il giornale. Ci mettemmo al lavoro. Naturalmente in seguito demmo un occhio alle indagini che non ci hanno mai persuaso, così come l’esito del processo.

Ancora oggi c’è una delle vittime che non è stata identificata. Tra l’altro vorrei sapere chi ha finanziato quell’operazione. Mi risulta che sia in corso un’indagine a Bologna perché si intende fare un po’ di luce su come venne finanziato l’attentato. Certo sono passati 40 anni quindi non sarà facile", conclude Feltri.