Lombardia: M5S, 'ottenuti 80mila euro per ciclabile Alzaia Naviglio Grande

Milano, 1 ago. (Adnkronos) – Ottantamila euro da destinarsi alla messa in sicurezza dell’alzaia sul Naviglio Grande, in Lombardia. È quanto ottenuto per i comuni di Albairate e Abbiategrasso, nel milanese, dai consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa e Luigi Piccirillo.

“Abbiamo chiesto lo stanziamento di queste risorse di modo da poter garantire la riapertura in sicurezza dell’alzaia, affinché sia fruibile sia per chi vuole spostarsi in bicicletta, sia per chi semplicemente desidera fare una passeggiata fra la natura di questi splendidi territori” spiegano i consiglieri regionali, che tengono molto alla "mobilità sostenibile". Le risorse ricadranno sull’opera tra i comuni di Albairate e Abbiategrasso.