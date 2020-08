Lombardia: Fontana, 'su ambiente piano che non attende Governo, ora più autonomia'

Milano, 2 ago. (Adnkronos) – "La Regione Lombardia in favore dell’Ambiente ha varato un piano che non attende le misure economiche del Governo centrale, che supera la burocrazia e che soprattutto adotta soluzioni specifiche per il proprio territorio". Lo scrive il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un post su Facebook.

"Lo possiamo fare perché come lombardi abbiamo il bilancio in ordine, in attivo e garantiamo con la nostra piccola autonomia decisionale la qualità di vita migliore per i cittadini. Immaginate – aggiunge -quanto sarebbe bello se avessimo una maggiore Autonomia. Ma ci stiamo lavorando".