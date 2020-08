Como: cade da trattore, grave bimbo 5 anni

Milano, 3 ago. (Adnkronos) – Un bambino di cinque anni è ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo dopo essere caduto da un trattore, questa sera, a Beregazzo con Figliaro, in provincia di Como. Il piccolo ha riportato un trauma cranico con perdita di conoscenza, tanto che è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che l'ha portato in ospedale in codice rosso.

L'incidente, sul trattore di famiglia, è avvenuto intorno alle 19.20, su una strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.