Incendi: elicottero Aeronautica in volo per nove ore nel palermitano

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) – Un equipaggio dell’82°esimo Centro Csar (Combat Search And Rescue) di Trapani, è intervenuto per bloccare l’estensione dell’incendio boschivo nella zona di Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo. Quattro sortite di volo per un totale di 9 ore, 44 lanci e 40mila litri d’acqua sganciati.

Il decollo della prima missione è avvenuto alle ore 9.30 di ieri. Dopo quattro sortite e tre rifornimenti di carburante, di cui uno effettuato presso l’aeroporto palermitano di Boccadifalco, l’equipaggio è rien-trato alla base aerea di Birgi alle ore 20:30 dove ha terminato, per la giornata odierna, la prontezza per il servizio antincendi.

L’ordine di decollo è giunto dal C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico, in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Sicilia.

L'HH-139A fa parte degli assetti delle Forze Armate che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi di quest'anno in Sicilia, iniziata lo scorso 15 giugno, che consolida la collaborazione, in atto già da diversi anni, tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile per rendere più efficace ed incisiva la lotta agli incendi boschivi. L'impegno delle Forze Armate rientra nell'accordo stipulato tra Ministero della Difesa e Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della campagna antincendi boschivi, che prevede la costituzione del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), come ente coordinatore degli interventi in caso di emergenza.