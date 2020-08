Titoli Stato: Bankitalia, a luglio Rendistato giù a 0,802%, minimo da marzo

Roma, 3 ago.(Adnkronos) – A luglio netto calo per il Rendistato, il valore medio complessivo del rendimento dei titoli di Stato in circolazione: l'indice, comunicato dalla Banca d'Italia, nel mese passato si attesta allo 0,802%, il valore più basso da marzo scorso quando era tornato sopra l'1% (per l'esattezza all'1,188%).

Spicca il ritorno – fra le diverse fasce di vita residua dei titoli – a valori negativi per i titoli fra 12 e 18 mesi (a -0,110%, era 0,024% a giugno). Per la fascia che include i Btp decennali – fra 8 anni e 7 mesi e 12 anni e 6 mesi – il rendimento medio scende all'1,148% dall1,418 del mese precedente. Sempre negativo, e anche questo in calo, il Rendibot, con un valore medio di -0,215%.