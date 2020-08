Coronavirus: morto a Ragusa Bruno Ficili, era stato candidato al Nobel per la pace

Palermo, 4 ago. (Adnkronos) – Una nuova vittima di coronavirus in Sicilial. E' morto il professor Bruno Ficili, 82 anni, di Scicli, per 13 volte candidato al premio Nobel per la Pace. L'anziano era ricoverato al Covid hospital Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla.

Ficili presiedeva l'Associazione Internazionale per l'educazione alla pace, di cui era fondatore. Da qualche giorno l'uomo si trovava in vacanza a Donnalucata. Poi il ricovero e ieri notte il decesso. Fino ad oggi sono state 283 le vittime di Covid 19 in Sicilia.