Fase 3: da Unicredit finanziamento leasing da 2,9 mln a Reithera con garanzia Sace

Milano, 4 ago. (Adnkronos) – Reithera ha ricevuto da Unicredit Leasing, società del gruppo Unicredit, un finanziamento di 2,9 milioni di euro interamente garantito da Sace. Il finanziamento complessivo all’azienda, per un totale 3,5 milioni, è stato completato con una quota di 0,6 milioni garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia.

Si tratta della prima operazione in leasing in Italia con Garanzia Sace. Le nuove risorse finanziarie derivanti dall'operazione si aggiungono al precedente finanziamento di 5 milioni erogato da Unicredit e coperto dalle garanzie del Fondo Centrale, sempre nell’ambito degli investimenti sul fronte della ricerca scientifica e per accelerare il processo di produzione, confezionamento e distribuzione di un vaccino contro il virus Covid-19. L'operazione è stata strutturata con una durata di 60 mesi.