Lombardia: M5S, 'da Salvini fake news, centrodestra smetta giochi poltrone'

Milano, 4 ago. (Adnkronos) – "Salvini è venuto a Milano per diffondere le sue solite fake news quotidiane. È ora che il centrodestra la finisca con i suoi giochi di potere e poltrone. Salvini e i suoi hanno perso qualunque tipo di credibilità, sia a livello nazionale che locale.

Sappiamo tutti delle spaccature, del rischio di scissione e della debolezza della Lega. Per come è messa non può governare la nostra regione". Così Massimo De Rosa, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta le parole del leader della Lega.

"Un rimpasto non cambierà nulla, devono andare a casa insieme alle inchieste che li coinvolgono. In Lombardia la Lega ha fatto un disastro e preso in giro i cittadini. Ora la priorità è dare risposte ai cittadini su sanità, legalità rilancio dell’Italia.

Il governo ha dimostrato di saper fare e di rendere credibile la politica, questi personaggi no", conclude De Rosa.