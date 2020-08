Migranti: Candiani (Lega), 'ci stanno rifilando nuovo Cara Mineo con contorno Covid'

Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – "In una terra dove i servizi e le infrastrutture per i siciliani vanno a rilento è davvero paradossale che una mega tendopoli per migranti venga messa in piedi in pochissimi giorni. Ci stanno rifilando la nuova edizione del Cara di Mineo con contorno di virus”.

Lo afferma il segretario regionale della Lega in Sicilia Stefano Candiani commentando la notizia che la tendopoli per rifugiati e richiedenti asilo voluta dal Governo nell’ex deposito dell’Aeronautica a Vizzini.

Il Segretario regionale della Lega attacca il governo nazionale: “Conte e Lamorgese se ne stanno infischiando della Regione Siciliana, dei sindaci del calatino e degli abitanti di Vizzini. Impiegano anni per riparare un’autostrada e invece ci vogliono pochi giorni per creare una nuova struttura di accoglienza per immigrati che impegnerà le forze dell’ordine, necessitera' della videosorveglianza che le nostre città non hanno e danneggerà l’immagine di un territorio che sta provando a ripartire con il turismo”.

“Domani alle 10 la Lega sarà a Vizzini per dire no a quella che a tutti gli effetti sarà un nuovo Cara di Mineo, un ghetto ignobile, ricettacolo di criminalità e che rischia di diventare una bomba biologica, un fattore di diffusione incontrollata del virus in Sicilia” conclude Candiani.