Migranti: nave quarantena resta a Lampedusa, tamponi sui 350 a bordo

Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – La nave quarantena Azzurra di Gnv resta al largo di Lampedusa e non raggiungerà, per ora, Trapani come annunciato ieri. Tra oggi e domani verrà completato il trasbordo degli ospiti ancora all'hotspot di Lampedusa. Intanto sui 350 migranti a bordo sono stati fatti i tamponi rinofaringei anti-Covid.

E i risultati sono attesi per oggi.