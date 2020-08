Palermo: Polizia arresta rapinatore seriale

Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, A.D., 24enne palermitano, ritenuto responsabile di ben 3 rapine consumate ed una tentata ad esercizi commerciali, effettuate nel ristretto arco temporale di una settimana.

Tutti gli episodi criminali attribuiti ad A.D. e presi in esame sono avvenuti nei giorni ricompresi dal 28 febbraio al 7 marzo scorsi.

Ad essere presi di mira, con una rapina consumata ed una rapina tentata, lo stesso esercizio commerciale di viale Strasburgo (effettuati in data 28 febbraio ed in data 7 marzo), poi un negozio di telefonia in via Leonardo Da Vinci, colpito con una rapina consumata lo scorso 29 febbraio e, infine, un’altra rapina consumata in danno di un esercizio commerciale del settore della telefonia in via Sciuti, effettuata lo scorso 4 marzo.

Gli episodi criminali hanno fruttato al delinquente, complessivamente, un bottino di circa 2.600,00 euro in denaro oltre a 25 dispositivi cellulari.