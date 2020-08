Sicilia: Interrogazione Lombardo (M5S) a Bellanova, 'avvii interlocuzione con Regione'

Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – "Lo Stato avvii una interlocuzione con la Regione al fine di pagare almeno due annualità alle 4000 aziende agricole dichiarate ammissibili e finanziabili nell’ambito del bando europeo 2018, relativo alla misura 10 ‘Pagamenti agro-climatico ambientali – sottomisura 10.1 dell’operazione 10.1.b – ‘Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili”.

È questo il contenuto di una interrogazione che il deputato del M5S alla Camera, Antonio Lombardo, ha indirizzato al ministro delle Politiche agricole, Bellanova, "per cercare di dare un po’ di ossigeno alle imprese del settore agricolo, fiaccate dal Covid, ma già in crisi in precedenza per vari motivi".

“In questo momento di grave crisi sanitaria ed economica- dice Lombardo – un numero elevato di aziende agricole siciliane, circa 4.000, in possesso dei requisiti del bando pubblico del 2018, pur essendo state dichiarate ammissibili e finanziabili, non hanno percepito alcuna somma, nonostante abbiano in questi anni eseguito le relative misure ed effettuato le conseguenti spese.

È essenziale provvedere al pagamento di almeno due annualità. Riteniamo assolutamente indispensabile in questo periodo, stante la crisi agricola che perdura già da alcuni anni in Sicilia, offrire un sostentamento economico a quei soggetti che hanno investito su una misura che successivamente non è stata pagata, pur trovandosi utilmente collocati in graduatoria”.