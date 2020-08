Trasporto aereo, nasce primo corso di laurea per esame licenza di volo

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – Nasce il primo corso universitario in Italia in grado di offrire la preparazione teorica per l'esame della licenza di volo abbinato a un titolo di laurea triennale. Il nuovo curriculum, Flight Crew Licence, è stato lanciato dall'Università Giustino Fortunato di Benevento e prenderà il via con l’anno accademico 2020-2021, nell’ambito del corso di Laurea in Scienze e Tecnologie dei Trasporti.

"L’iniziativa è possibile -spiega l'Unifortunato- perché esiste compatibilità sostanziale tra i settori scientifici della classe del corso di laurea e la formazione richiesta dalle accademie e scuole di volo". La preparazione teorica si svolgerà presso l’ateneo telematico, mentre l’addestramento pratico sarà effettuato presso le scuole di volo.

"Il nuovo indirizzo di studi è progettato per quanti hanno l’ambizione di diventare piloti di compagnie aeree e vogliono contemporaneamente ottenere una formazione universitaria" rileva il professor Federico De Andreis, che insegna fondamenti di qualità e sicurezza al corso di Laurea in Scienze e Tecnologie dei Trasporti.

"Il nostro Ateneo è quindi riuscito a recepire la normativa in materia di licenze di volo, trasformandola in insegnamenti universitari, diventando il primo corso in Italia in grado di offrire la preparazione teorica per l'esame della licenza di volo e un titolo di laurea triennale" sottolinea il docente.

De Angelis evidenzia che il settore del trasporto aereo, "nonostante l'instabilità del momento, ha sempre visto negli anni risultati di crescita esponenziale" che si sono tradotti in un grande fabbisogno di risorse umane.

Difatti, il corso di laurea in Scienze e tecnologie dei trasporti nato nel 2014-2015 "vede già tantissimi laureati che trovano carriere professionali in pochissimo tempo dopo il conseguimento della laurea".