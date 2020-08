Coronavirus: Meloni, 'finalmente via segreto su documenti Cts'**

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – "Via finalmente il segreto di Stato, voluto dal governo Conte, dai dossier del Comitato tecnico scientifico relativi all'emergenza Covid, come chiedeva a gran voce anche Fratelli d'Italia. È giusto che gli italiani vengano pienamente informati su come sono andate le cose".

Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.