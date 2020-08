Fdi: De Corato e Magoni, 'Borghetti si scusi con Meloni, insulti gravi'

Milano, 6 ago. (Adnkronos) – "L’ex sindaco di Rho del Pd Paola Pessina si è resa conto della gravità del suo post contro Giorgia Meloni e ha chiesto pubblicamente scusa sulla sua pagina Facebook. Questo tuttavia non le è bastato per mantenere la sua carica di vicepresidente della Fondazione Cariplo.

Non è passato inosservato il convinto like di Carlo Borghetti consigliere regionale del Pd e vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Adesso ci aspettiamo che Borghetti, che ricopre un’importante carica istituzionale, presenti subito le scuse". A chiederlo, in una nota, sono i due assessori lombardi di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato e Lara Magoni.

"Invitiamo i cittadini lombardi a esprimere il loro sdegno sulla pagina Facebook del consigliere regionale del Pd in modo da fargli capire la gravità degli insulti che si è sentito in dovere di sottoscrivere tramite il 'like'", concludono De Corato e Lara Magoni.