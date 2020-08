Zavoli: alle 9 la commemorazione in Senato

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – E' prevista alle 9, in apertura di seduta, la commemorazione al Senato di Sergio Zavoli, che sedette nell'assemblea di Palazzo Madama dal 2001 al 2018. Non verrà allestita la camera ardente, in quanto sembrerebbe che il presidio medico del Senato e l'Ufficio dei questori avrebbero espresso un parere negativo, per il rispetto dei protocolli anti Covid ancora in vigore per la proroga dello stato di emergenza.