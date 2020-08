Zavoli: Renzi, 'commissione fake news gli dedichi lavori'

Roma, 6 (Adnkronos) – "Sergio Zavoli è stato il giornalista che per definizione è il contrario delle fake news, l'anti fake news per definizione, era l'uomo che cercava la verità. E quanto sarebbe bello che la commissione parlamentare che dedicheremo alle fake news nei prossimi mesi, lo ricordasse dedicandogli spiritualmente i lavori.

Si dedicano le stanze, si dedicano le aule, sarebbe bello che dedicassimo i lavori di quella commissione esattamente ad un maestro come Zavoli". Lo ha proposto Matteo Renzi, intervenendo in Senato in occasione della commemorazione.