Coronavirus: Buffagni, 'Conte ha salvato migliaia di vite, Salvini non pensi di giocare'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "Era l’11 marzo e, ospite de 'La Vita in diretta', Matteo Salvini ricordava ai telespettatori che anche i governatori del Sud volevano misure più forti, quindi invitava il governo a chiudere tutto. Oggi, invece, parla di 'comportamento criminale' per aver chiuso l'Italia durante le drammatiche settimane dell'emergenza Covid.

La politica ha il diritto ed il dovere di fare scelte, motivandole, dopo aver sentito i tecnici e non adeguandosi ai loro pareri. Ho personalmente sollecitato misure rigide per la mia regione sin dall’inizio consapevole delle difficoltà che vivevano in primis i nostri ospedali. Bene ha agito il presidente Conte: con le sue scelte ha salvato migliaia di vite. Non è un gioco caro Salvini: chi governa non può dire e fare tutto ed il contrario di tutto a giorni alterni come chi vive sui social!" Lo scrive in un post su Facebook Stefano Buffagni, esponente M5S e sottosegretario allo Sviluppo economico.